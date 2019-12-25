Документ внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Иноагентов хотят привлекать к уголовной ответственности за нарушение КоАП. Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение в Госдуму. Такое наказание будет применяться к тем, кто не устранит нарушения после административного взыскания.

Вводится административная ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов, за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовная ответственность за неисполнение иноагентом установленных законом требований после привлечения к административной ответственности текст документа

Напомним, что ранее парламентарии внесли в нижнюю палату документ, который предлагает приравнять физические лица и незарегистрированные организации к иноагентам за политическую деятельность с использованием зарубежного финансирования.

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Фото: Piter.tv