Председателю ГД трижды отказывали в регистрации в народные депутаты во времена РСФСР.

Вячеслав Володин рассказал, как пришел в политику "с улицы". Председатель Госдумы рассказал коллегам, что пришел в политику в 1990 году против воли парткома. В то время он являлся самовыдвиженцем. Ранее ему трижды было отказано в регистрации на выборах народных депутатов РСФСР.

Я пришел с улицы в политику. А меня не пускали в нее, трижды не регистрировали в 90-м году. С какой это вы улицы пришли по разнарядке ЦК КПСС? О чем вы говорите, а? Молодцы. А сейчас конкуренция. Если одна партия побеждает, то вторая обязательно должна быть представлена Вячеслав Володин, российский депутат

Напомним, что полпред президента России в Госдуме Гарри Минх заявил, что тех депутатов, которые не устраивает Конституция, должны сложить свои полномочия. В КПРФ заметили, что Минх не имел права "читать нравоучения". Перепалка продолжилась в рамках пленарного заседания.

Володин ответил на жалобы КПРФ на полпреда президента.

Фото: Piter.tv