Госдума приняла закон о расчете военных пенсий

"Заморозку" продлили еще на год.

Госдума России приняла закон о расчете военных пенсий. Парламентарии на пленарном заседании 18 ноября решили продлить на год (до 2022 года) "заморозку" ежегодного увеличения размера денежного довольствия при исчислении пенсии на два процента.

Предлагается пролонгировать приостановление действия части второй статьи 43 Закона о пенсионном обеспечении до 1 января 2021 г., сохранив размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, - 73,68% пояснительная записка

Напомним, что закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, предусматривает, что пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников с 1 января 2013 года на 2% ежегодно. В 2012 году размер денежного пособия с 54% должен был постепенно достигнуть 100%. Однако в 2015 году действие нормы было временно приостановлено.

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