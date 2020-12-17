Путин прокомментировал дело Фургала

Глава государства рассказал, что Фургал был лоялен федеральной власти.

Президент России Владимир Путин прокомментировал дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.

Глава государства рассказал, что Фургал был лоялен федеральной власти. Он подчеркнул, что у него с бывшим главой региона были добрые отношения.

Проблем не возникало, работал исправно и был лоялен к власти. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что обвинения против Фургала тяжёлые — участие в ОПГ, обвинение в убийствах своих бизнес-конкурентов.

Президент заявил, что преследование Фургала не носит политический характер. По его словам, надо дать следствию завершить свою работу.

Ранее Путин оценил возможность помилования Сафронова.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина