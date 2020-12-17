Путин прокомментировал дело Фургала

Президент России Владимир Путин прокомментировал дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.
Глава государства рассказал, что Фургал был лоялен федеральной власти. Он подчеркнул, что у него с бывшим главой региона были добрые отношения.
Проблем не возникало, работал исправно и был лоялен к власти.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что обвинения против Фургала тяжёлые — участие в ОПГ, обвинение в убийствах своих бизнес-конкурентов.
Президент заявил, что преследование Фургала не носит политический характер. По его словам, надо дать следствию завершить свою работу.
Ранее Путин оценил возможность помилования Сафронова.
Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
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