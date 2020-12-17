Путин оценил возможность помилования Сафронова

Он отметил, что сочувствует близким Ивана.

Президент России Владимир Путин оценил возможность помилования бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Заявление он сделал во время пресс-конференции.

По его словам, Сафронова судят не за журналистскую деятельность. Путин подчеркнул, что передача секретной информации спецслужбам другому государству — это предательство. Он отметил, что сочувствует близким Ивана и ему самому, но виновность или невиновность будет определять суд.

Вопрос о помиловании Сафронова — это следующий этап после рассмотрения его дела судом. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал аккуратно подходить к предложениям о закрытии вузов.