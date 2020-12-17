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Путин оценил возможность помилования Сафронова

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Он отметил, что сочувствует близким Ивана.

Президент России Владимир Путин оценил возможность помилования бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Заявление он сделал во время пресс-конференции.

По его словам, Сафронова судят не за журналистскую деятельность. Путин подчеркнул, что передача секретной информации спецслужбам другому государству — это предательство. Он отметил, что сочувствует близким Ивана и ему самому, но виновность или невиновность будет определять суд.

Вопрос о помиловании Сафронова — это следующий этап после рассмотрения его дела судом.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал аккуратно подходить к предложениям о закрытии вузов.

Теги: дело сафронова, иван сафронов, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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