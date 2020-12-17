Президент России Владимир Путин призвал аккуратно подходить к предложениям о закрытии вузов или их объединении. Заявление он сделал на пресс-конференции.
Если взять структуру расходов высшего учебного заведения, примерно 70% - это расходы на заработную плату.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что у многих учебных заведений нет денежных запасов для того, чтобы снижать оплату за обучение. По словам Путина, некоторые специалисты считают, что вузов в стране слишком много — и их нужно оптимизировать или объединять, особенно в столице.
Ранее Путин назвал эффективной работу правительства.
Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
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