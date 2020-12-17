У многих учебных заведений нет денежных запасов для того, чтобы снижать оплату за обучение.

Президент России Владимир Путин призвал аккуратно подходить к предложениям о закрытии вузов или их объединении. Заявление он сделал на пресс-конференции.

Если взять структуру расходов высшего учебного заведения, примерно 70% - это расходы на заработную плату. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что у многих учебных заведений нет денежных запасов для того, чтобы снижать оплату за обучение. По словам Путина, некоторые специалисты считают, что вузов в стране слишком много — и их нужно оптимизировать или объединять, особенно в столице.

Ранее Путин назвал эффективной работу правительства.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина