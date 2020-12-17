Президент России Владимир Путин назвал эффективной работу правительства. Заявление он сделал на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что во время пандемии коронавируса правительство выделило 838 миллиардов рублей на поддержку граждан.
Это колоссальная сумма.
Владимир Путин, президент России
По его словам, кадровые перестановки в правительстве инициировал премьер-министр Михаил Мишустин. Новых в ближайшее время не планируется.
Ранее Путин заявил, что Россия не откладывает реализацию стратегических целей.
Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все