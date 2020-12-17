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Путин назвал эффективной работу правительства

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Кадровые перестановки в правительстве инициировал премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин назвал эффективной работу правительства. Заявление он сделал на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что во время пандемии коронавируса правительство выделило 838 миллиардов рублей на поддержку граждан.

Это колоссальная сумма.

Владимир Путин, президент России

По его словам, кадровые перестановки в правительстве инициировал премьер-министр Михаил Мишустин. Новых в ближайшее время не планируется.

Ранее Путин заявил, что Россия не откладывает реализацию стратегических целей.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Теги: кабмин, правительство, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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