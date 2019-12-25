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Путин заявил, что Россия не откладывает реализацию стратегических целей
Сегодня, 14:00
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matveyvn

Путин заявил, что Россия не откладывает реализацию стратегических целей

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На поддержку граждан в условиях пандемии было выделено 838 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не откладывает реализацию стратегических целей. Заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что пандемия коронавируса внесла определённые коррективы в планы по реализации национальных проектов.

По его словам, на поддержку граждан в условиях пандемии было выделено 838 миллиардов рублей. Также глава государства заявил, что правительство Михаила Мишустина отвечает нынешним вызовам и стратегическим задачам.

Ранее Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.

Теги: нацпроекты, путин, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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