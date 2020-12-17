Россия поможет в решении социальных вопросов и инфраструктурного правительства.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Он говорил об этом на ежегодной пресс-конференции.

Мы, Россия, как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что Россия будет поддерживать промышленность Донбасса и помогать в решении социальных вопросов и инфраструктурного правительства.

Президент заявил, что взаимоотношения России и Украины зависят от действий украинских властей.

Ранее Путин назвал расследования о своей жизни "компиляцией, которую невозможно читать".