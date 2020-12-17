Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Он говорил об этом на ежегодной пресс-конференции.
Мы, Россия, как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что Россия будет поддерживать промышленность Донбасса и помогать в решении социальных вопросов и инфраструктурного правительства.
Президент заявил, что взаимоотношения России и Украины зависят от действий украинских властей.
Ранее Путин назвал расследования о своей жизни "компиляцией, которую невозможно читать".
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