Его регулярно критиковали в международных и отечественных СМИ.

Президент России Владимир Путин назвал расследования о своей жизни "компиляцией, которую невозможно читать". Заявление он сделал на пресс-конференции.

По его словам, вбросы негативной информации не представляют собой ничего нового.

Я работаю не для того, чтобы красиво выглядеть за бугром. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что его регулярно критиковали в международных и отечественных СМИ. Путин подчеркнул, что для него важнее всего была работа на благо страны.

Ранее Путин прокомментировал публикации по делу Навального.