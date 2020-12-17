Президент России Владимир Путин назвал расследования о своей жизни "компиляцией, которую невозможно читать". Заявление он сделал на пресс-конференции.
По его словам, вбросы негативной информации не представляют собой ничего нового.
Я работаю не для того, чтобы красиво выглядеть за бугром.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что его регулярно критиковали в международных и отечественных СМИ. Путин подчеркнул, что для него важнее всего была работа на благо страны.
Ранее Путин прокомментировал публикации по делу Навального.
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