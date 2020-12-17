Путин прокомментировал публикации по делу Навального

Он заявил, что "Навальный никому не нужен, чтобы его травить".

Президент России Владимир Путин прокомментировал публикации по делу об отравлении Алексея Навального. Заявление он сделал на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что накануне Дмитрий Песков рассказал ему о материалах публикации. Путин заявил, что публикации — это атака на суверенитет России. А говоря о Навальном, он заявил, что "берлинского пациента" поддерживают иностранные спецслужбы. По его словам, это не расследование, а легализация материалов иностранных спецслужб.

Комментируя отравление, Путин заявил, что "Навальный никому не нужен, чтобы его травить".

Ранее Путин заявил, что российские хакеры не вмешивались в американские выборы и другие внутренние дела США.