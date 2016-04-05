  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:38
128
nastya960
Код вставки плеера

Суд отправил пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш под домашний арест

0 0

Она пробудет под арестом до 23 марта.

Пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест. Она пробудет под арестом до 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

Кира Ярмыш проходит по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после несогласованного митинга 23 января.

Следком 1 февраля направил в Басманный суд ходатайства об избрании меры пресечения для соратников Навального. Для Киры Ярмыш, сотрудника ФБК (признан иностранным агентом) Николая Ляскина и для муниципального депутата Дмитрия Барановского.

Дмитрий Медведев назвал Навального "политическим проходимцем".

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти

Теги: алексей навальный, кира ярмыш
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии