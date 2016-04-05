Суд отправил пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш под домашний арест

Она пробудет под арестом до 23 марта.

Пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест. Она пробудет под арестом до 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

Кира Ярмыш проходит по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после несогласованного митинга 23 января.

Следком 1 февраля направил в Басманный суд ходатайства об избрании меры пресечения для соратников Навального. Для Киры Ярмыш, сотрудника ФБК (признан иностранным агентом) Николая Ляскина и для муниципального депутата Дмитрия Барановского.

Дмитрий Медведев назвал Навального "политическим проходимцем".

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