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Машину спикера горсовета Красноярска обстреляли из фейрверка
Сегодня, 9:42
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lesjasap

Машину спикера горсовета Красноярска обстреляли из фейрверка

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Полиция разыскивает хулигана.

Машину спикера горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной обстреляли из фейерверка. Об этом рассказали журналисты с местного потала NGS24.RU. Факт произошедшего подтвердили в городской администрации, а также сама владелица автомобиля.

Какой-то человек ходил по площади перед мэрией, ждал. Когда подъехала ее машина, он выстрелил из фейерверка или кинул красную дымовую шашку. И убежал. Его не поймали. В машину он не попал. Сейчас тут полиция, ФСБ, кинолог. Фирюлина не пострадала

источник СМИ

Наталья Фирюлина рассказала, что в настоящее время ситуацией занимаются правоохранительные органы. По словам чиновницы, машину обстрелял неизвестный хулиган. В МВД уточнили, что зажженную петарду в транспортное средство кинул местный житель, личность которого устанавливается.  Изучаются записи с камер видеонаблюдения и опрашиваются свидетели.

На складе горюче-смазочных материалов в Красноярске произошел взрыв.

Фото: Telegram/LifeShot
 

Теги: красноярск, наталья фирюлина, фейерверк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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