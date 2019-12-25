В деле подозреваются ранее судимые граждане.

В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве ветерана труда. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета по региону. Известно, что подозреваемые обвиняются в преступлении, совершенном более трёх лет назад. В октябре 2017 года ночью неизвестные проникли в дом 85-летнего мужчины, расположенном в селе Сахапта Назаровского района. Они расправились с жертвой. Тело погибшего с множественными телесными повреждениями было найдено правоохранительными органами спустя сутки после произошедшего.

В Красноярском крае задержаны подозреваемые в убийстве ветерана труда, совершенном ими более трех лет назад… По ходатайству следствия подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" сообщение СК РФ по региону

Подозреваемыми считаются ранее судимые граждане 37 и 46 лет. Их будут судить по уголовным статьям за разбой и убийство, сопряженное с разбойным нападением.

По делу о пожаре в Красноярске задержали двух человек.

Фото: Следственный комитет РФ

