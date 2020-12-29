В Красноярском крае по факту инцидента с вертолетом, задевшим здания, возбудили дело

Борт Ми-8 повредил три дома и другой вертолет.

В Красноярском крае по факту инцидента с вертолетом, задевшим здания, возбудили уголовное дело. Инцидент произошел в поселке Богучаны. Экипаж Ми-8 при попытке сесть повредил на территории аэропорта три дома, а также винтовую часть другого вертолета. Сам Ми-8 отделался повреждениями лопастей несущего и рулевого винта. Об этом рассказали представители Западно-Сибирского управления Следственного комитета России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего с вертолетом Ми-8 АМТ в Красноярском крае (ч. 1 ст. 263 УК РФ) пресс-служба следственного управления

Известно, что вертолет предприятия "Ельцовка" выполнял полет из Вознесенска в Богучаны. В процессе маневрирования на взлетной полосе вертолет задел стоящий на площадке вертолет. На борту пострадавшего воздушного судна находились три члена экипажа, 22 вахтовика. Никто из них не пострадал. Ранее сообщалось, что вертолет задел только одно здание.

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Фото: ngs24.ru

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