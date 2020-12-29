Сведений о пострадавших нет.

В России вертолет Ми-8 врезался в здание аэропорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По данным местных жителей, инцидент произошел в поселке Богучаны Красноярского края. По предварительным сведениям от регионального экстренного ведомства, воздушный борт зацепил лопастями здание, когда готовился ко взлету. на опубликованных фотографиях виидно, что у вертолета поврежден хвостовой отдел.

В настоящее время сведений о пострадавших нет. Журналисты Telegram-канала "112", уточнили, что пострадавший вертолет принадлежит компании"Ельцовка". Воздушное судно прибыло в поселок с территории Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения для дозаправки.

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Фото: ngs24.ru

Видео: Telegram / 112