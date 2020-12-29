Правительство выделит 69 млрд рублей на выплату пособий

Деньги распределит Фонд социального страхования.

Правительство России выделит Фонду социального страхования 69 млрд рублей на выплату пособий. Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства будут направляться адресатам напрямую из ФСС, а не через работодателя. С 2022 года также будет внедрен беззаявительный механизм начисления соответствующих выплат, чтобы россиянин мог не тратить время и силы.

Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет ФСС выросла. Необходимо поддержать устойчивость бюджета фонда. Сегодня на это направим почти 69 млрд рублей. Все пособия, выплаты и компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объеме Михаил Мишустин, глава правительства РФ

Чиновник напомнил коллегам о необходимости совершенствования вопросов взаимодействия между органами власти и граждан, а также об упрощении процесса получения государственных услуг и документов.

Мишустин: на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний направят 1,2 млрд рублей.