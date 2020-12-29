К концу года в регионах будет на 14 тысяч врачей больше.

Михаил Мишустин оценил ситуацию с привлечением медиков в регионы. Глава правительства поднял вопрос на заседании кабинета министров РФ. По информации от чиновника, более 18 млрд рублей будет направлено на решение данной задачи. Субъекты страны будут направлять средства, выделенные из федерального бюджета, на трудоустройство новых специалистов.

Свыше 18 миллиардов рублей из федерального фонда ОМС направим его региональным организациям на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов: врачей и среднего медицинского персонала и выплату им заработной платы Михаил Мишустин, премьер-министр России

Премьер подчеркнул, что российская система здравоохранения особенно нуждается в рабочих кадрах во время пандемии. Прогнозируется, что к концу 2021 года количество привлеченных в регионы врачей увеличится на 14 тысяч человек, среднего медицинского персонала - на 26 тысяч.

Мишустин заявил, что пандемия не сильно повлияла на торговлю между Россией и Белоруссией.

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