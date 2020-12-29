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Мишустин: на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний направят 1,2 млрд рублей

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Решение принято кабмином РФ.

Михаил Мишустин заявил о том, что на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний направят 1,2 млрд рублей. Соответствующую информацию глава российского правительства привел на заседании кабинета министров. Чиновник напомнил, что годом ранее показатель был аналогичным.

В текущем году мы сохранили объем бюджетных средств на эти цели, это почти 1 млрд 200 млн рублей….Сегодня распределим их между территориальными органами Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил, что говорит о введенных в 2020 году выплатах за выявление онкозаболеваний при диспансеризации и во время профилактических осмотров. Эти мероприятия позволяют определить болезнь на ранней стадии развития, когда существует повышенная вероятность эффективности лечения.

Мишустин оценил ситуацию с привлечением медиков в регионы.

Видео: Правительство России

 
Теги: кабмин, михаил мишустин, онкология, рак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 13:24

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