Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Белоруссии. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
Создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он подчеркнул, что решение принято в соответствии с поручением Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Ранее Мишустин заявил, что пандемия не сильно повлияла на торговлю между Россией и Белоруссией.
Видео: YT / Россия 24
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