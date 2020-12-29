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Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Белоруссии

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Решение принято в соответствии с поручением Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Белоруссии. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он подчеркнул, что решение принято в соответствии с поручением Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Ранее Мишустин заявил, что пандемия не сильно повлияла на торговлю между Россией и Белоруссией.

Видео: YT / Россия 24

Теги: белоруссия, вакцина от коронавируса, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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