Решение принято в соответствии с поручением Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Белоруссии. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он подчеркнул, что решение принято в соответствии с поручением Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Ранее Мишустин заявил, что пандемия не сильно повлияла на торговлю между Россией и Белоруссией.

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