В ближайшие время фигурантам дела предъявят обвинение.

По делу о пожаре в Красноярске задержали двух человек. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета по региону. В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Подозреваемым будет предъявлено обвинение. В судебную инстанцию надзорное ведомство обратится с ходатайством о выборе меры пресечения для фигурантов расследования в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК", ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности заявление СК РФ по Красноярскому краю

Напомним, что пожар на складе автомобильных запчастей возник по улице Калинина 3 февраля. Во время тушения здания в пламени пропало звено из трех представителей экстренного ведомства. Позже на месте трагедии были найдены их тела. Также при пожаре скончался работник склада. По предварительной информации к возгоранию привел аварийный режим работы электросети. В помещении находились горючие вещества, что привело к быстрому распространению огня.

В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре на складе.

Фото: Следственный комитет России