В регионе 5 февраля объявлен траур по жертвам трагедии.

В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре на складе. Об этом говорится в обращении главы региона Александра Уса, распространенном его пресс-службой.

Принято решение объявить 5 февраля 2021 года днём траура на территории Красноярского края... Губернатор Красноярского края, администрация губернатора края, правительство края выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Красноярске пресс-служба губернатора региона

Напомним, что пожар произошел на улице Калинина в Красноярске. В здании обрушилась кровля. Представители ГУ МЧС тушили возгорание на площади в 3,9 тысяч квадратных метров. Ликвидировать открытое горение специалистам удалось только к утру 4 февраля. Известно о четырех погибших. В списке жертв значится один рабочий склада автозапчастей, а также трое пожарных, которые прибыли на вызов. Речь идет об Анатолии Павловиче Жалнерчике (46 лет), Алексее Евгеньевиче Пузыреве (45 лет), Максиме Михайловиче Рябцеве (27 лет). Их тела уже обнаружены. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту трагедии. Ответственные лица будут нести ответственность по статьям за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, а также за нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой гибель человека.

Фото: Вконтакте/ЧП Красноярск

Видео: Instagram/uss_av