Площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске выросла до 3,5 тыс. кв. м

Пожарные тушат пламя по третьему рангу сложности.

Площадь пожара на складе автозапчастей "Автотрейд" в Красноярске выросла до 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по региону. В настоящее время специалисты присвоили возгоранию третий ранг сложности. Известно, что на всей территории пострадавшего здания произошло обрушение кровли.

Принято решение о вводе резервной техники. Площадь пожара возросла до 3,5 тыс. кв. м. Развернуто три боевых участка, работают пять звеньев газодымозащитной службы на проверку наличия на складе людей сообщение ГУ МЧС по Красноярскому краю

Напомним, что информация о распространении пламени поступила диспетчеру экстренного ведомства в 10:39 утра по местному времени (06:39 утра по московскому времени). Очевидцы рассказали о пожаре по адресу улица Калинина, 60 корпус 1. Жители района заметили черный дым. Он виден во многих районах города. Изначально площадь возгорания была 800 тысяч квадратных метров.

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Видео: VK / ЧП Красноярск