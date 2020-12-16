Пожарные еще не локализовали огонь на западе страны.

Крупный лесной пожар на западе Австралии уничтожил более 6 тысяч га леса. Об этом рассказали местные журналисты из издания WA Today. В СМИ уточнили, что около трех десятков жилых зданий было уничтожено пламенем на западном побережье государства. неконтролируемый огонь вплотную подошел к домам. Это привело к трагическим последствиям для города Суон, расположенном в 40 км в северо-восточном направлении от Перта. Более 400 человек были вынуждены уйти из собственных домов. Сейчас они размещены в эвакуационных центрах штата Западная Австралия.

Комиссар региональной пожарной службы Крейг Уотерс рассказал, что к утру 2 января площадь возгорания составила 60 км. К ликвидации огня привлечены более 300 специалистов. Им также помогают волонтеры и рейнджеры из местного департамента охраны дикой природы и биоразнообразия. К настоящему моменту огонь еще не локализован. Тушение затрудняется сильным ветром и сухой погодой. Информации о пострадавших нет.

На северо-западе Москвы горит топливозаправщик.

Видео: YT / The Guardian