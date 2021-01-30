ГУ МЧС защищает от огня рядом стоящий жилой дом.

На северо-западе Москвы горит топливозаправщик. По данным регионального управления ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:18 часов по местному времени. Пламя распространилось по территории промзоны, находящейся по адресу Походный проезд, дом 24.

Произошел пожар автотопливозаправщика с переходом огня на одноэтажную хозпостройку на предварительной площади 100 кв. м. Вблизи находятся до 40 газовых баллонов с пропаном. Пострадавших нет сообщение пресс-службу ГУ МЧС по Москве

К месту инцидента экстренное ведомство отправило три пожарных вертолета. Источник ТАСС рассказал, что на территории промзоны начали взрываться баллоны с газом. Существует угроза взрыва цистерны с газом с объемом 24 кубометра. В 200 метрах от пожара расположен жилой дом. Сейчас часть сил ГУ МЧС направлена на защиту конструкции от огня. Периметр места ЧП оцеплен правоохранительными органами.

Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале.

Видео: TG / Лентач, LIFE SHOT