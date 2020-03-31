Устанавливаются ответственные за трагедию, а также размер материального ущерба.

Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале. Об этом заявили представители регионального управления ГУ МЧС. Известно, что возгорание началось в ночное время в многоквартирном жилом здании в городе Губкинский. Диспетчеры экстренного ведомства получили сведения об инциденте около 01:30 утра по местному времени (23:30 по московскому времени).

Пожарные уточнили, что информация о пожаре запоздала, так как на момент прибытия бригады дом был уже сильно охвачен огнем. Был виден открытый огонь и задымление на втором этаже. Из здания самостоятельно смогли выбраться 46 человек, включая 15 несовершеннолетних. Сейчас они временно размещены в специализированном пункте.

В 4:45 (2:45 по московскому времени) обнаружен погибший мужчина, личность устанавливается. В результате пожара пострадало двое мужчин 2003 года и 1975 годов рождений. Оба находятся на амбулаторном лечении... В 6:46 (4:46 по московскому времени) огнеборцами была обнаружена погибшая женщина, личность устанавливается пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

На ликвидацию пламени у пожарных ушло шесть с половиной часов. Это связано с сильным задымлением дома, а также распространением огня по пустотам конструкции деревянного дома. При этом на улице температура воздуха достигала минус 42 градуса. По факту возгорания ведется расследование.

Минздрав уточнил информацию о пострадавших на пороховом заводе в Перми.

Видео: МЧС ЯНАО