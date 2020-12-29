Минздрав уточнил информацию о пострадавших на пороховом заводе в Перми

Трое пострадавших госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Минздрав России уточнил информацию о пострадавших на пороховом заводе в Перми. Сведения приводятся на официальном сайте федерального ведомства. Чиновники уточнили, что при возгорании пострадали четверо мужчин. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. Все пациенты были госпитализированы в ожоговый центр, но после один из них решил отправиться домой. Он будет находиться на амбулаторном лечении.

Необходимая медпомощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Ситуация находится на личном контроле Михаила Мурашко...Мужчина 30 лет находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние еще двоих – 48 и 49 лет – оценивается как удовлетворительное пресс-служба Минздрава России

Напомним, что пожар в Перми зафиксирован утром 28 января. на территории предприятия заполыхали производственные отходы. Инцидент произошел во время погрузки отходов в транспортное средство. затем огонь распространился на помещение, там загорелась спецпродукция. В настоящее время завод работает по штатному расписанию.

В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед.

Видео: ВК/ПЕРМЬ АКТИВНАЯ