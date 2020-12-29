Погиб водитель техники.

В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед. При этом водитель погиб. Об этом рассказали представители регионального главка МЧС. Трагедия произошла около села Мичуринское около часа ночи по московскому времени.

Водолазы-спасатели и сотрудники инспекторского отделения ГИМС выехали в район села Мичуринского, где в районе 16-й лодочной станции под лед на реке Амур провалился экскаватор главки МЧС по Хабаровскому краю

Известно, что транспортное средство под тяжестью собственного веса сначала съехало вниз, а после - завалилось на бок. В момент происшествия экскаватор вел дноуглубительные работы на береговой части пристани. В кабине находился один человек. Ему не удалось выбраться. Сейчас на месте провала техники под лед работают водолазы.

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Видео: Youtube/Хабаровский край сегодня