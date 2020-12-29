Госсекретарь США допустил принятие мер против России из-за Навального

Энтони Блинкен рассказал о "красной линии" между США и Россией.

Государственный секретарь США допустил принятие мер против России из-за Алексея Навального. Об этом Энтони Блинкен рассказал в Белом доме на брифинге. Он ответил на вопрос журналиста о том, где между странами проходит "красная линия". По словам чиновника, Вашингтон не будет предвосхищать результаты обзора своих спецслужб по России. В Америке не исключают различных вариантов действий по итогам анализа ситуации.

Как сказал президент, мы проводим обзор всех этих действий, которые вызывают у нас глубокую озабоченность...Я не хочу забегать вперед того, где мы находимся в рамках этих обзоров...Мы глубоко обеспокоены безопасностью Навального, и важнее то, что его голос — это голос многих россиян и он должен быть услышан Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепартаменте подчеркнули, что "глубоко обеспокоены" арестом российского оппозиционера Алексея Навального. США не исключают введение ограничительных мер против Москвы из-за данного вопроса.

Кандидат в госсекретари США осудил арест Навального.

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