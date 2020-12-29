Кандидат в госсекретари США осудил арест Навального

Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию с российским оппозиционером, которая произошла по его возвращению в РФ.

Кандидат в государственные секретари США осудил арест Алексея Навального. Об этом Энтони Блинкен сообщил американским сенаторам во время слушаний. Чиновник уточнил, что из-за данной ситуации у Москвы должны быть "устойчивые последствия", но конкретные меры реагирования Госдепартамент не обсуждал с избранным президентом США Джо Байденом.

Попытки заглушить этот голос, заглушая Навального, - это то, что мы осуждаем Энтони Блинкен, кандидат на пост госсекретаря США

Чиновник рассказал, что упомянутая проблема станет предметом для будущей беседы с новым главой Белого дома, а отношения с Россией будут занимать высокую позицию в повестке дня.

Напомним, что ранее российский МИД ответил иностранным политикам, которые комментировали ситуацию с Алексеем Навальным. Дипломаты потребовали от них уважать международное право и заниматься внутренними делами своих стран. Сергей Лавров уточнил, что цель Западного вмешательства - отвлечение внимание населения от глубокого кризиса, в котором оказалась либеральная модель управления.

США не согласятся сокращать программу ПРО.

Видео: Washington Post