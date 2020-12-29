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США не согласятся сокращать программу ПРО
Сегодня, 8:40
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lesjasap

США не согласятся сокращать программу ПРО

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Энтони Блинкен рассказал о переговорах с РФ по контролю над вооружениями.

Кандидат в государственные секретари заявил о том, что  США не согласятся сокращать программу ПРО. Об этом Энтони Блинкен сообщил на слушаниях в американском Сенате. Один из сенаторов  спросил чиновника о том, может ли спикер пообещать, что Вашингтон не согласится на любые ограничения программы собственной противоракетной обороны во время обсуждений контроля над вооружениями с Россией.

Трудно представить такие обстоятельства, при которых мы это сделали бы

Энтони Блинкен, кандидат на пост госсекретаря США

Блинкен поддержал предоставление летального оружия Украине.

Теги: госсекретарь, про, сенат, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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