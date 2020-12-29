Кандидат на пост госсекретаря США рассказал о поддержке военной помощи Киеву.

Энтони Блинкен поддержал предоставление летального оружия Украине. Об этом кандидат на пост государственного секретаря США сообщил на слушаниях в международном комитете Сената.

Я поддерживаю предоставление этих летальных оборонительных средств Украине Энтони Блинкен, кандидат в госсекретари США

Напомним, что ранее стало известно о том, что Киев получит от Вашингтона около 50 млн долларов в качестве военной помощи. В июне 2020 года армия Украины получила от США очередную партию ракет FGM-148E, необходимую для противотанковых комплексов Javelin. Эксперты оценивают стоимость данной техники и услуг по установке в районе 27 млн долларов. Первую партию американских комплексов Javelin Пентагон поставил в ВСУ в 2018 году.

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Видео: Washington Post