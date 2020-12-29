Кандидат на пост госсекретаря выступил в американском Сенате.

Энтони Блинкен высказался о "Северном потоке — 2". Кандидат на пост государственного секретаря США на слушаниях в Сенате рассказал, что избранный президент Джо Байден рассчитывает, что Вашингтон будет использовать все инструменты для того, чтобы убедить европейские страны в необходимости отказа от реализации российского проекта газопровода.

Избранный президент полностью поддерживает вас в том, что "Северный поток — 2" - плохая идея...Нам придется серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не привлекали Энтони Блинкен, кандидат на пост госсекретаря США

Чиновник пообещал изучить американское законодательство, чтобы изучить вопрос того, что Госдепартамент может сделать для прекращения строительства "Северного потока-2". Также по данной теме будут проведены консультации с Джо Байденом.

Напомним, что 19 января США ввели новые ограничения против российской баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая занималась укладкой газопровода. Под санкции также попала компания-владелец судна.

Блинкен заявил о стремлении Джо Байдена продлить СНВ-3.