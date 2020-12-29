Кандидат на пост госсекретаря США рассказал о необходимости сохранить соглашение по контролю над вооружениями.

Энтони Блинкен заявил о стремлении Джо Байдена продлить СНВ-3. Об этом кандидат на пост государственного секретаря США сообщил на слушаниях в Сенате. По мнению чиновника, избранный президент страны ищет возможности для того, чтобы соглашение с Россией продолжал действовать.

Я знаю, что он уделяет внимание поиску возможности продлить Энтони Блинкен, кандидат на пост госсекретаря США

Чиновник напомнил, что дедлайн в вопросе продления СНВ-3 скоро наступит, поэтому с ним новая администрация Белого дома придет к законодателям практически сразу после того, как Джо Байден вступит в должность. При этом Блинкен не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок планируется продлить соглашение по СНВ-3. По мнению госсекретаря, это решение останется за американским лидером.

Советник Байдена рассказал о планах по поводу Москвы.



