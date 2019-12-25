СМИ назвало кандидата Байдена на пост госсекретаря США

Журналисты назвали несколько кандидатур на пост, который сейчас занимает Майк Помпео.

СМИ назвало кандидата Джо Байдена на пост государственного секретаря США. Об этом рассказали журналисты из издания The Hill. Они уточнили, что согласно предварительным сведениям, представитель демократической партии определился с кандидатурой на должность. Чиновника объявит на следующей неделе.

Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации экс-президента Барака Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост публикация The Hill

Напомним, что Тони Блинкен ранее был первым заместителем государственного секретаря США. Также в списке возможных кандидатов на место значатся сенаторы Крис Кук и Крис Мерфи, бывший первый заместитель госсекретаря Уильяма Бернс, экс-советник Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс.

Reuters сообщило о намерении Трампа переубедить выборщиков.

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