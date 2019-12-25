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Reuters сообщило о намерении Трампа переубедить выборщиков
Сегодня, 9:11
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matveyvn

Reuters сообщило о намерении Трампа переубедить выборщиков

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Речь идёт о Мичигане и Пенсильвании.

Reuters со ссылкой на трёх собственных источников сообщило о намерении президента США Дональда Трампа переубедить выборщиков в некоторых штатах. С помощью членов Республиканской партии он хочет добиться того, чтобы они проголосовали за него.

Подчёркивается, что Трамп перешёл к стратегии к переубеждения выборщиков после того, как суды в нескольких штатах отказывались назначать пересчёт голосов. Президент решил действовать через влиятельных законодателей от Республиканской партии. Речь идёт о Мичигане и Пенсильвании, где, по предварительным результатам, победил демократ Джо Байден.

Ли Чатфилд, спикер республиканской палаты представителей Мичигана, накануне заявил, что голоса выборщиков в штате получит тот кандидат, за которого проголосует большинство избирателей. При этом Чатфилда и еще одного республиканца, Майкла Ширки, пригласили в Белый дом в пятницу.

Ранее Мадуро заявил, что Трамп хотел начать переговоры с ним.

Фото: pixabay.com

Теги: байден, выборы президента сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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