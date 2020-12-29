Советник Байдена рассказал о планах по поводу Москвы

Советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан рассказал о планах по поводу Москвы. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
Салливан отметил, что новая администрация США намерена продвинуться в переговорах с Россией по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Я уверен, что США и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие.
Джейк Салливан, советник избранного президента США
Однако, по словам Салливана, американские власти также подозревают Москву в крупнейшей атаке на компьютерные сети 250 правительственных учреждений. Он отметил, что Байден заставит виновников заплатить значительную цену за эту атаку.
Ранее Помпео заявил о самой жесткой политике администрации Трампа в отношении России.
Видео: YouTube / CNN
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