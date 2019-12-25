По словам эксперта, цены на жилье в июне снизились в 13 крупных городах страны.

В России начали резко дешеветь квартиры. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на руководителя "Бизнес IT-решения в жилой недвижимости" группы SRG Максим Русаков.

По его словам, цены на жилье в июне снизились в 13 крупных городах страны. Эксперт подчеркнул, что это произошло на фоне общего спада сделок с недвижимостью из-за дорогой ипотеки. Сильнее всего снизились цены на жилье в Твери. Вторым по этому показателю идет Саратов. Тройку лидеров замыкает Магнитогорск. В топ-5 также вошли Киров и Волгоград.

Ранее в Госдуме предложили снизить ставку по семейной ипотеке до 3%.

Фото: Piter.tv