Помпео заявил о самой жесткой политике администрации Трампа в отношении России

С 2017 года власти ввели санкции против "более чем 365 российских целей".

Госсекретарь США Майк Помпео назвал политику администрации президента Дональда Трампа в отношении России самой жесткой по сравнению со всеми другими. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам дипломата, с 2017 года администрация действующего американского лидера ввела санкции против "более чем 365 российских целей", назвав это ответом на "агрессивные действия" России на Украине и по всей Европе. Таким образом Трамп и его сторонники решили "поддержать друзей, а не баловать Москву". Также Помпео назвал бесполезной "кнопку перезагрузки", которую подарила Хилари Клинтон министру иностранных дел России Сергею Лаврову в 2009 году.

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