Пелоси в четвертый раз возглавила палату представителей США

Нэнси Пелоси в четвертый раз избрали спикером палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на результаты голосования.
80-летний политик получила 216 голосов демократов. Ее основным соперником был республиканец Кевин Маккарти, получивший 209 голосов.
Напомним, Нэнси Пелоси возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. Она была спикером в период с 2007-го по 2011-й года и затем - с 2019-го. Пелоси - единственная женщина, когда-либо занимавшая пост спикера в США.
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Видео: YouTube / The Hill
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