Пелоси покидает пост главы фракции демократов Палаты представителей

Представительница Демократической партии Нэнси Пелоси покидает пост главы фракции демократов в Палате представителей Конгресса США. Соответствующее заявление политик сделала в ходе выступления в нижней палате американского законодательного органа. Пелоси поблагодарила коллег, а также добавила, что многие готовы возложить на себя "колоссальную ответственность".
С огромной уверенностью, я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в Конгрессе следующего созыва. Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию.
Нэнси Пелоси, экс-спикер Палаты представителей
Пелоси добавила, что не планирует уходить на пенсию, а продолжит свою работу в Конгрессе США. В Палате представителей текущего созывадемократ занимает должность спикера - третий по значимости в государственной иерархии страны. Однако на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах в Конгресс члены демократической партии потеряли большинство в Палате представителей, места отданы республиканцам.
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