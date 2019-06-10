Байден перепутал количество штатов в США

Президент США Джо Байден перепутал количество штатов. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Американский лидер во время выступления в Пенсильвании похвастался успехами демократической партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании. Он подчеркнул, что на промежуточных выборах 2018 года демократы взяли большинство мест в конгрессе.
Мы побывали в 54 штатах.
Джо Байден, президент США
В Fox News отметили, что оговорка Байдена вызвала насмешки со стороны его критиком. Напомним, в состав США входят 50 штатов.
Ранее Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия.
Видео: YouTube / GOP War Room
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