Экс-спикер палаты представителей США назвала себя "хладнокровной рептилией"

Нэнси Пелоси дала себе характеристику.

Бывшая спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси в эфире местного телеканала CNN назвала себя хладнокровной рептилией.

Я не бедный ребенок. Я больше рептилия хладнокровная, настроенная на победу. Нэнси Пелоси, экс-конгрессмен США

Напомним, что 83-летняя Пелоси публично на прошлой неделе объявила о намерении переизбраться в Конгресс США. Впервые политик оказалась в Палате представителей в 1987 году. В 2003 она получила должность лидера демократического меньшинства. В периоды с 2007-го по 2011-й и с 2019-го по 2023-й женщина была спикером нижней палаты законодательного органа страны. А в январе 2023 года американка ушла на позицию рядовой конгрессвумен. Это случилось после того, как большинство мест в Палате представителей получили члены Республиканской партии.

Пелоси покидает пост главы фракции демократов Палаты представителей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости: США