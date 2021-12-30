Три члена палаты представителей США уснули на заседаниях

Длительные заседания в Конгрессе США не смогли выдержать все законодатели.

По меньшей мере три члена американской Палаты представителей Конгресса США не выдержали многочасовых заседаний в ряде законодательных комитетов и уснули перед коллегами. Ситуация попала на видеотрансляцию мероприятий. Журналисты показали, что одного из политиков пришлось будить для того, чтобы он смог проголосовать. На данный момент известно, что бодрствовать все время проводимых заседаний не смогли республиканский представитель от штата Юта Блейк Мур, демократка от штата Мичиган Дебби Дингелл, а также демократка от штата Иллинойс Джен Шаковски.

Журналисты из местного телеканала FOX News сообщили своей аудитории о том, что Мур заснул на заседании комитета палаты представителей по вопросам средств сообщения и путей. Законодательное заседание при его участии началось около 14.30 часов дня по местному времени, а разбудили Мура около пяти часов утра для того, чтобы он отдал свой голос за принимаемые поправки. Также две конгрессвумен, 71-летняя Дингелл и 80-летняя Шаковски, задремали в ходе заседания профильного комитета по энергетике и торговле. В ответ на критику со стороны СМИ Дингелл заявила, что не спала 31 час, так как она сражалась против попыток со стороны Республиканской партии урезать государственную программу медицинского страхования Medicaid.

Закрыла глаза, чтобы подумать об Америке, где каждый имеет доступ к качественному и доступному медицинскому обслуживанию. Дебби Дингелл, конгрессвумен в соцсетях

Американский комитет по энергетике, как отмечает Fox News, заседал более 20 часов подряд.

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Фото и видео: С-SPAN