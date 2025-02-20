Мужчина похитил телефоны на 100 тысяч рублей у спавшего в метро москвича

Пассажир попался на запись с камеры видеонаблюдения, когда незаконно забрал у спящего человека мобильные устройства.

Мужчина похитил телефоны на общую стоимость в сто тысяч рублей у спавшего в метро жителя российской столицы. Соответствующее заявление опубликовала через социальные сети официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она указала, что преступление совершено в вагоне электропоезда, который двигался по Калужско-Рижской линии. Пассажир обратился к транспортной полиции с заявлением о том, что у него из карманов похитили два гаджета. Криминальный эпизод попал на запись с камеры видеонаблюдения. Оперативники увидели, что злоумышленник воспользовался тем, что мужчина уснул, а других пассажиров рядом не было. Далее фигурант расследования забрал мобильные устройства потерпевшего и скрылся вместе с ними.

Спать в метро – опасная привычка. В этом убедился житель столицы, у которого во время поездки были похищены дорогостоящие девайсы. пресс-служба МВД РФ

Сотрудники МВД установили личность подозреваемого и задержали его на станции метро "Красносельская". Вором оказался приезжий из другого региона страны. Он пояснил в ходе допроса, что продал телефоны в тот же день незнакомому человеку. Ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк