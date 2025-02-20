В Якутии полицейские выявили браконьера, при помощи капканов незаконно добывшего шесть соболей

На территории Якутии российские правоохранительные органы выявили браконьера, который при помощи капканов незаконно получил шесть соболей. Соответствующее заявление сделали через социальные сети сотрудники пресс-службы полиции по региону. Известно, что представители уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что у одного из жителей села Нюя хранятся шкуры диких животных,, предположительно, добытых незаконным путём. Далее оперативники задержали ранее судимого за незаконный оборот оружия 46-летнего местного жителя. При обыске в частном домовладении мужчины в гараже нашлись шкуры шести особей пушного зверя, посаженные на правилку и оставленные сушиться. Злоумышленник признался полиции, что добыл соболей при помощи капканов. На охоту у него не было необходимого разрешения. После их обработки браконьер планировал продать пушнину. Материальный ущерб государству составил 270 тысяч рублей.
Оперативники обследовали охотничью избушку гражданина, расположенную в лесном массиве примерно в 40 км от села. Там они обнаружили охотничий мелкокалиберный карабин ТОЗ, который не был зарегистрирован.
пресс-слуюба МВД РФ
Россиянин пояснил, что оружие досталось ему от покойного отца. Ведется уголовное дело по статьям 258 и 222 УК РФ. Фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Фото и видео: МВД Медиа
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