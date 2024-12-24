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В Казани Lada Priora на зебре сбила двух школьниц

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За рулем автомобиля находился 65-летний мужчина.

На территории российского города Казань водитель на автомобиле Lada Priora сбил двух школьниц. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники регионального управления правоохранительных органов по Татарстану. Известно, что пострадавшие переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Дети 8 и 15 лет находились на пути движения машины отечественного производства по улице Бирюзовой. За рулем находился 65-летний местный житель.

Ситуация попала на записи с камер уличного видеонаблюдения. Полиция установила, что две школьницы шли по "зебре", когда в этот момент к ним подъехала Lada и сбила девочек. От столкновения с транспортным средством пострадавшие пролетели несколько метров. В настоящее время несовершеннолетние госпитализированы в больницу с различными травмами.

В отношении водителя Hyundai, въехавшего в остановку с людьми на Большевиков, завели дело.

Фото и видео: МВД РФ по Татарстану

Теги: lada priora, казань, лада, татарстан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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