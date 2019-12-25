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В отношении водителя Hyundai, въехавшего в остановку с людьми на Большевиков, завели дело
Сегодня, 10:57
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В отношении водителя Hyundai, въехавшего в остановку с людьми на Большевиков, завели дело

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Напомним, пострадали двое.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя машины, действия которого привели к аварии со сбитыми на остановке пешеходами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 18 февраля 41-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по проспекту Большевиков в сторону Октябрьской набережной, у перекрестка с Дальневосточным проспектом не справился с управлением, его занесло и выбросило на автобусную остановку.

В результате ДТП пострадали 58-летняя женщина и 63-летний мужчина. Они находятся в больнице. 

Водителю вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Ему уже вынесли запрет на осуществление определенных действий.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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