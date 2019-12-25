В отношении водителя Hyundai, въехавшего в остановку с людьми на Большевиков, завели дело

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя машины, действия которого привели к аварии со сбитыми на остановке пешеходами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Напомним, 18 февраля 41-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по проспекту Большевиков в сторону Октябрьской набережной, у перекрестка с Дальневосточным проспектом не справился с управлением, его занесло и выбросило на автобусную остановку.
В результате ДТП пострадали 58-летняя женщина и 63-летний мужчина. Они находятся в больнице.
Водителю вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Ему уже вынесли запрет на осуществление определенных действий.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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