В отношении водителя Hyundai, въехавшего в остановку с людьми на Большевиков, завели дело

Напомним, пострадали двое.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя машины, действия которого привели к аварии со сбитыми на остановке пешеходами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 18 февраля 41-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по проспекту Большевиков в сторону Октябрьской набережной, у перекрестка с Дальневосточным проспектом не справился с управлением, его занесло и выбросило на автобусную остановку.

В результате ДТП пострадали 58-летняя женщина и 63-летний мужчина. Они находятся в больнице.

Водителю вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Ему уже вынесли запрет на осуществление определенных действий.

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