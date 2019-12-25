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На проспекте Большевиков "легковушку" выбросило на остановку с людьми. Пострадали двое
Сегодня, 14:44
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На проспекте Большевиков "легковушку" выбросило на остановку с людьми. Пострадали двое

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Водитель Hyundai не справился с управлением.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с пешеходами на проспекте Большевиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 февраля 41-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь в сторону Октябрьской набережной, около перекрестка с Дальневосточным проспектом не справился с управлением. Его машину занесло и "выбросило" на автобусную остановку с людьми. 

В результате ДТП пострадали 58-летняя женщина, у нее зафиксированы травмы средней степени тяжести, а также мужчина в возрасте 63 лет, он госпитализирован в тяжелом состоянии. 

Ранее мы рассказывали о том, что движение на трассе А-181 "Скандинавия" затруднено из-за опрокидывания грузовика. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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