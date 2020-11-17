Движение на трассе А-181 "Скандинавия" затруднено из-за опрокидывания грузовика

Пострадавших в результате ДТП нет.

Движение на участке трассы А-181 "Скандинавия" затруднено в связи с ДТП. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор Северо-Запад.

Около десяти часов утра 19 февраля поступила информация о ДТП на 55-м км федеральной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой.



Скриншот: Яндекс.Карты

По предварительным данным, при движении в сторону Петербурга водитель тонара допустил опрокидывание транспортного средства. В результате грузовой автомобиль перевернулся, на проезжую часть рассыпался щебень.

По данным на 10:25, на месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Ведется расчистка проезжей части. Проезд осуществляется по одной полосе. Пострадавших в результате ДТП нет.

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Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад